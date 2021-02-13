«شرطة الرياض» تقبض على شخص تباهى بحيازة سلاح ناري

ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على شخص تباهى بحيازة سلاح ناري بفيديو تم تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الذي يظهر من خلاله تباهى أحد الأشخاص بحيازته سلاحًا ناريًّا، مستقلًا مركبة بتجهيزات مشابهة للتجهيزات الأمنية في مخالفة للأنظمة والتعليمات، وتوثيق ذلك ونشره، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر.

وأشار إلى أنه جرى إيقافه واتخذت بحقه كل الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالته إلى النيابة العامة.