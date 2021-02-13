السعودية اليوم / الهند تسجّل 12143 إصابة جديدة بكورونا و103 وفيات



نيودلهي 01 رجب 1442 هـ الموافق 13 فبراير 2021 م واس

سجّلت الهند خلال الـ 24 ساعة الماضية 12143 إصابة جديدة بفيروس

وذكرت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية في بيان أن الحصيلة الاجمالية للجائحة ارتفعت بذلك إلى 10892746 إصابة، و 155550 وفاة ، مشيرة إلى ارتفاع إجمالي حالات التعافي من الفيروس إلى 10600625 حالة.

// انتهى //

10:54ت م

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نيودلهي 01 رجب 1442 هـ الموافق 13 فبراير 2021 م واسسجّلت الهند خلال الـ 24 ساعة الماضية 12143 إصابة جديدة بفيروس كورونا و103 وفيات .وذكرت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية في بيان أن الحصيلة الاجمالية للجائحة ارتفعت بذلك إلى 10892746 إصابة، و 155550 وفاة ، مشيرة إلى ارتفاع إجمالي حالات التعافي من الفيروس إلى 10600625 حالة.// انتهى //10:54ت م0027

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