السعودية اليوم / 2120 إصابة جديدة بكورونا في بلجيكا



بروكسل 01 رجب 1442 هـ الموافق 13 فبراير 2021 م واس

سجّلت السلطات الصحية البلجيكية 2120 إصابة جديدة بفيروس

وذكرت وزارة الصحة البلجيكية في بيان أن إجمالي الإصابات في البلاد بلغ 735220 إصابة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 21599 وفاة.

// انتهى //

10:46ت م

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بروكسل 01 رجب 1442 هـ الموافق 13 فبراير 2021 م واسسجّلت السلطات الصحية البلجيكية 2120 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و48 وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية .وذكرت وزارة الصحة البلجيكية في بيان أن إجمالي الإصابات في البلاد بلغ 735220 إصابة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 21599 وفاة.// انتهى //10:46ت م0026

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