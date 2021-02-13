السعودية اليوم / الصين تسجل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا



شنغهاي 01 رجب 1442 هـ الموافق 13 فبراير 2021 م واس

سجّلت الصين خلال الـ 24 ساعة الماضية 8 إصابات جديدة بفيروس

وذكرت لجنة الصحة الوطنية في الصين في بيان أن جميع الحالات وافدة من الخارج، مضيفة أنها سجلت 14 إصابة جديدة خالية من الأعراض يوم الجمعة، مشيرةً إلى أن العدد الإجمالي للإصابات في الصين بلغ 89756 إصابة، فيما استقر إجمالي عدد الوفيات عند 4636 وفاة.

// انتهى //

08:37ت م

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شنغهاي 01 رجب 1442 هـ الموافق 13 فبراير 2021 م واسسجّلت الصين خلال الـ 24 ساعة الماضية 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد .وذكرت لجنة الصحة الوطنية في الصين في بيان أن جميع الحالات وافدة من الخارج، مضيفة أنها سجلت 14 إصابة جديدة خالية من الأعراض يوم الجمعة، مشيرةً إلى أن العدد الإجمالي للإصابات في الصين بلغ 89756 إصابة، فيما استقر إجمالي عدد الوفيات عند 4636 وفاة.// انتهى //08:37ت م0020

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