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500 ألف ريال غرامة استيراد الخيل دون ترخيص

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جدة - خالد شويل - عاقبت اللائحة التنظيمية للخيل العربية الأصيلة مخالفي أحكام تسجيل الخيل وممارسة نشاط المرابط دون ترخيص، بغرامة مالية لا تزيد عن 500 ألف ريال ومنع المخالف من ممارسة أي نشاط يتعلق بالخيل لمدة 6 أشهر وتعليق ترخيصه لمدة مماثلة.

وتضمنت المخالفات المشمولة بالعقوبات، استيراد الخيل العربية الأصيلة أو تصديرها دون الحصول على الموافقات اللازمة لذلك، وإقامة الفروسية أو تنظيمها دون إذن مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة، وإقامة المزادات دون إذن المركز، وتقديم معلومات مضللة للمركز، ومخالفة شروط وضوابط رياضة الفروسية.

ونصت اللائحة على أن يتولى موظفو المركز ضبط المخالفات، على أن يصدر وزير البيئة والمياه والزراعة قراراً يحدد إجراءات ضبط المخالفات وإثباتها والتحقيق فيها.

ويختص المركز بتسجيل الخيل الأصيلة والتراخيص للمرابط، وإصدار الموافقات لاستيراد الخيل أو تصديرها، ومنح الإذن بإقامة رياضة الفروسية ومزادات الخيل. ويراقب المركز جميع الأنشطة والرياضات والمزادات المتعلقة بالخيل.


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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