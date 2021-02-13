أخبار السعودية اليوم.. النيابة العامة تحذر من بث الشائعات وتحدد العقوبة.. وإغلاق 8 مساجد في مناطق المملكة

ترصد «صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم الجمعة الموافق 12 فبراير 2021، منها: النيابة العامة تحذر من بث الشائعات وتحدد العقوبة، و إغلاق 8 مساجد في مناطق المملكة بعد إصابة 10 حالات بكورونا، وجامعة الملك فيصل تفوز بالمركز الأول في إعداد المشاريع البحثية التطبيقية.

النيابة العامة تحذر من بث الشائعات: جريمة كبيرة تستوجب التوقيف

حذرت النيابة العامة من بث الشائعات ونشر المعلومات والأخبار الكاذبة وكل ما من شأنه تضليل المجتمع أو المساس بأمنه الصحي والمجتمعي.

إغلاق 8 مساجد في مناطق المملكة بعد إصابة 10 حالات بكورونا

قررت وزارة الشؤون الإسلامية اليوم الجمعة، إغلاق 8 مساجد مؤقتاً في مناطق المملكة بعد ثبوت 10 حالات كورونا بين صفوف المصلين.

بنك التنمية الاجتماعية يحدد شروط تمويل مشاريع التوطين

حدد بنك التنمية الاجتماعية شروط تمويل مشاريع التوطين بحد أقصى 50% من إجمالي التكلفة الاستثمارية للمشروع بما لا يتجاوز 4 ملايين ريال.

«التأمينات» توضح شروط إيقاف أو تعديل فئة الاشتراك الاختياري

حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، شروط إيقاف أو تعديل فئة الاشتراك الاختياري.

بالفيديو.. طالبة سعودية تبتكر طريقة لتوليد الطاقة الخضراء عبر النوافذ الذكية

ابتكرت الطالبة جوري غازي السعدون (17 عامًا) في الصف الثالث الثانوي بمدرسة الثانویة الثانیة في الظھران بالمنطقة الشرقیة، طريقة لتوليد الطاقة الخضراء عبر النوافذ الذكیة، وذلك لتبريد المباني عبر امتصاص الأشعة الحمراء وتحت الحمراء لتقلیل درجة الحرارة داخل المبنى وإنتاج طاقة خضراء باستخدام الشمس.

جامعة الملك فيصل تفوز بالمركز الأول في إعداد المشاريع البحثية التطبيقية

حققت جامعة الملك فيصل بالأحساء، المركز الأول بين الجهات المتقدمة في أعداد المشاريع المقترحة في مسار الأبحاث التطبيقية في مجال النخيل والتمور لوزارة البيئة والمياه والزراعة، وذلك بقبول خمسة من مشاريعها.

«الأرصاد» عن طقس السبت: سحب رعدية على 3 مناطق.. وطقس مستقر بوجه عامّ

توقّع "المركز الوطني للأرصاد"، الأحوال الجوية ليوم غد السبت، لافتًا إلى تكوّن تشكيلات من السحب الرعدية على 3 مناطق، وطقس مستقر بوجه عام على باقي مناطق المملكة.

عضو لجنة التشريعات: تحديث منظومة التشريعات سيشمل تحديد سن الزواج وتوقيت الحضانة للأم والأب

أوضح عضو لجنة التشريعات العدلية الجديدة الدكتور يوسف الفراج، أن تحديث منظومة التشريعات سيشمل تحديد سن الزواج، ومتى تكون الحضانة للأم والأب.

«أم القرى» تنشر ملامح المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف وأهدافها

نشرت جريدة «أم القرى» أبرز ملامح المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف، موضحة قرار مجلس الوزراء بشأن الموافقة على إنشاء «المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف»، والتي تتضمن قاعدة بيانات لطالبي العمل في القطاعين العام والخاص.

بالفيديو.. «الزكاة والدخل» توضح الغرامات المشمولة في مبادرة الإعفاء من الغرامات

أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن مبادرة الإعفاء من الغرامات، تشمل الإعفاء من غرامات التأخر في تقديم الإقرارات الضريبية لجميع أنواع الضرائب، ومنها الاستقطاع، وضريبة القيمة المضافة، والضريبة على السلع الانتقائية، إذا قام المكلف بأداء أصل الضريبة المستحقة.

ضبط 303 كيلوجرامات من مخدر الحشيش في عمليتين أمنيتين بجازان

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، ضبط 303 كيلوجرامات من الحشيش المخدر، في عمليتين أمنيتين لدوريات قيادة الأفواج الأمنية بجازان.

«المرور»: 9 نصائح لقيادة آمنة

وجهت الإدارة العامة للمرور، 9 نصائح للقيادة الآمنة، على رأسها القيادة في حدود السرعات المحددة.

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