السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل 362 إصابة جديدة بفيروس كورونا



سيئول 01 رجب 1442 هـ الموافق 13 فبراير 2021 م واس

سجلت كوريا الجنوبية 362 إصابة جديدة بفيروس

كما تم تسجيل سبع وفيات لترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 1514 حالة.

// انتهى //

07:22ت م

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سيئول 01 رجب 1442 هـ الموافق 13 فبراير 2021 م واسسجلت كوريا الجنوبية 362 إصابة جديدة بفيروس كورونا من بينها 345 إصابة محلية، مما يرفع إجمالي عدد حالات الإصابات في البلاد إلى 83199، حسبما ذكرت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.كما تم تسجيل سبع وفيات لترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 1514 حالة.// انتهى //07:22ت م0019

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