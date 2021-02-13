السعودية اليوم / المكسيك تسجل 10388 إصابة جديدة بفيروس كورونا



مكسيكو سيتي 01 رجب 1442 هـ الموافق 13 فبراير 2021 م واس

ذكرت وزارة الصحة بالمكسيك يوم الجمعة أنها سجلت 10388 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس

وتقول الحكومة إن العدد الفعلي للإصابات والوفيات أكبر بكثير على الأرجح من الرقم المعلن وذلك نظرا لقلة عدد الاختبارات.

// انتهى //

07:18ت م

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مكسيكو سيتي 01 رجب 1442 هـ الموافق 13 فبراير 2021 م واسذكرت وزارة الصحة بالمكسيك يوم الجمعة أنها سجلت 10388 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و1323 وفاة، مما يرفع العدد الإجمالي في البلاد إلى مليون و978954 إصابة و172557 وفاة.وتقول الحكومة إن العدد الفعلي للإصابات والوفيات أكبر بكثير على الأرجح من الرقم المعلن وذلك نظرا لقلة عدد الاختبارات.// انتهى //07:18ت م0018

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