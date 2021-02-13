السعودية اليوم / أكثر من 164 ألف مستخدم لنظام التعليم عن بُعد بجامعة نجران خلال الأسبوع الرابع



نجران 01 رجب 1442 هـ الموافق 13 فبراير 2021 م واس

قدم نظام التعليم - عن بُعد - بجامعة نجران في أسبوعه الرابع من الفصل الدراسي الحالي خدماته لـ 164.943 مستخدماً خلال الفترة من 7 - 11 فبراير الجاري.

وأظهر التقرير الأسبوعي الصادر عن عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم - عن بُعد - بالجامعة، أن عدد الملفات المستعرضة خلال الفترة بلغ نحو أربعة ملايين وستمئة ألف ملف، وعدد لوحات المناقشة 4089 لوحة نقاش، ونحو 16885 تقييماً .

واستعرض التقرير تفاصيل 24.084 فصلا افتراضيا، منها 905 جلسات متزامنة، حيث بلغ عدد الحضور لجميع الجلسات 164.511 حاضراً، وفيما بلغ عدد الشُّعَب 5831 شعبة، أدارها 1158 أستاذاً، بحضور 20.299 طالباً .

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07:13ت م

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