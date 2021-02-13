السعودية اليوم / منظمة الصحة العالمية: جميع الفرضيات الخاصة بمنشأ وباء كورونا مازالت مفتوحة



جنيف 01 رجب 1442 هـ الموافق 13 فبراير 2021 م واس

أفاد مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم أن جميع الفرضيات الخاصة بمنشأ جائحة فيروس

وأشار إلى أن فريق الخبراء المعني بمنشأ الوباء أنهى مهمته في الصين، وقد عملوا في ظروف صعبة للغاية، ورغم ذلك عادوا بمعلومات مهمة يمكن أن تساعدنا في فهم الأيام الأولى من الوباء، وأن الفريق سيقدم الأسبوع القادم تقريراً مرحلياً، ثم يصدر التقرير الكامل بعد أسابيع.

وأضاف أدهانوم في مؤتمر صحفي أن هناك حاجة لإجراء المزيد من البحوث والدراسات حول كوفيد طويل الأمد وذلك لفهمه بشكل أكبر، وهي مجموعة الآثار غير المتجانسة الجسدية والعصبية التي تلحق بمرضى الإصابات الشديدة بكوفيد 19، وأكثرها شيوعاً الإرهاق وعدم القدرة على بذل الجهد، والخلل الإدراكي وقد تطول حتى ستة أشهر.

// انتهى //

05:48ت م

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جنيف 01 رجب 1442 هـ الموافق 13 فبراير 2021 م واسأفاد مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم أن جميع الفرضيات الخاصة بمنشأ جائحة فيروس كورونا مازالت مفتوحة، وتحتاج المزيد من التحليل والدراسة.وأشار إلى أن فريق الخبراء المعني بمنشأ الوباء أنهى مهمته في الصين، وقد عملوا في ظروف صعبة للغاية، ورغم ذلك عادوا بمعلومات مهمة يمكن أن تساعدنا في فهم الأيام الأولى من الوباء، وأن الفريق سيقدم الأسبوع القادم تقريراً مرحلياً، ثم يصدر التقرير الكامل بعد أسابيع.وأضاف أدهانوم في مؤتمر صحفي أن هناك حاجة لإجراء المزيد من البحوث والدراسات حول كوفيد طويل الأمد وذلك لفهمه بشكل أكبر، وهي مجموعة الآثار غير المتجانسة الجسدية والعصبية التي تلحق بمرضى الإصابات الشديدة بكوفيد 19، وأكثرها شيوعاً الإرهاق وعدم القدرة على بذل الجهد، والخلل الإدراكي وقد تطول حتى ستة أشهر.// انتهى //05:48ت م0010

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