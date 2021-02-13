شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..الخنيزي يحتفل بمرور عام على عودته لأسرته والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى):

احتفل موسى الخنيزي العائد لأهله بعد اختطافه قبل 20 عاما في الدمام، بذكرى مرور عام على عودته.

وظهر الخنيزي في مقطع الفيديو، قائلا: " في مثل هذا اليوم كان الجميع مصدومين، بما فيهم أنا، ولكن كانت الفرحة تطغى على الصدمة كنت متشوقًا أن أرى أهلي بعد غياب كل هذه السنوات ".

ووصف الخنيزي أول لقاء بينه وبين والدته بأنه " أصعب وأجمل المواقف التي حدثت له في حياته ".

واسترجع الخنيزي ذكرى أول وجبة تناولها في بيت أسرته، قائلا: " لا أزال أذكر الشاورما اللي عطوني إياها وبكميات كبيرة وقالولي هذه لك ولأخوانك ".

الجدير بالذكر أن محكمة استئناف الشرقية، كانت قد أيدت حكم المحكمة الجزائية بإعدام المتهمة الرئيسية في القضية المعروفة إعلاميا بـ "خاطفة الدمام "، وذلك بعد ثبوت إدانتها بالخطف والتبني المحرم وإقامة علاقة غير شرعية والتزوير .