شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..مواطن يصفع حارس أمن بسبب " توكلنا " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

ظهر مواطن في مقطع متداول، يقوم بصفع حارس أمن أمام باب أحد الأسواق التجارية في المملكة.

وكان حارس الأمن قد رفض دخول المواطن وأسرته إلى المركز التجاري، بسبب عدم تحميله تطبيق " توكلنا ".

وقام المواطن بصفع حارس الأمن على وجهه، واشتبك معه بالأيدي، إلا أن زوجته تدخلت سريعًا.

الجدير بالذكر أن تطبيق " توكلنا " لإصدار التصاريح المعتمد من وزارة الصحة للحد من انتشار فيروس كورونا، أصبح إلزاميا للسماح بدخول الأسواق والمراكز التجارية والمؤسسات.