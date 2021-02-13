شكرا لمتابعة خبر عن طبيب يتفاجأ بوزير الصحة أمامه في زيارة تفقدية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تفقد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، إحدى المستشفيات في زيارة مفاجئة، للوقوف على الأوضاع والخدمات المقدمة للمرضى.

وتواجد توفيق الربيعة في المستشفى دون لفت انتباه العاملين فيه، متجولا بالممرات.

ونشر أحد الأطباء بالمستشفى صورة له مع الوزير معلقا: " رجل بسيط، يتجول بين الممرات، لم أنتبه لوجوده إلا بعد التدقيق في وجهه، كان يتفقد أحوال عامة الشعب بالمستشفى دون لفت انتباه ".