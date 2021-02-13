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إغلاق 415 منشأة مخالفة خلال 10 أيام في عسير

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الرياض - محمد عبدالله - الفرق الرقابية تنفّذ 6800 جولة تفتيشية

أغلقت أمانة منطقة عسير خلال 10 أيام عمل, 415 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية الخاصة للحد من انتشار فيروس (كوفيد – 19).

وأوضح أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي أن الفرق الرقابية التابعة للأمانة نفذت خلال الـ10 الأيام الماضية أكثر من 6800 جولة على المنشآت التجارية وأسواق النفع العامّ بمختلف محافظات منطقة عسير، نتج عنها ضبط 1804 مخالفات للتدابير الاحترازية، وإغلاق 415 منشأة مخالفة، مشيراً إلى أنه جرى تحرير المخالفات ورفعها مباشرةً عبر تطبيق "ميدان" المرتبط بوزارة الداخلية.

وأكد الحميدي أن جولات الفرق الرقابية متواصلة يوميًا وعلى فترات مجدولة صباحًا ومساءً، وبخطةٍ ميدانية تهدف إلى متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفيروس كورونا، وتنفيذ أعمال التعقيم في الكثير من المرافق الحكومية والخاصة، وأجهزة الصرف الآلي والمنشآت التجارية المتنوعة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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