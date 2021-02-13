إغلاق 415 منشأة مخالفة خلال 10 أيام في عسير

أغلقت أمانة منطقة عسير خلال 10 أيام عمل, 415 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية الخاصة للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد – 19).

وأوضح أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي أن الفرق الرقابية التابعة للأمانة نفذت خلال الـ10 الأيام الماضية أكثر من 6800 جولة على المنشآت التجارية وأسواق النفع العامّ بمختلف محافظات منطقة عسير، نتج عنها ضبط 1804 مخالفات للتدابير الاحترازية، وإغلاق 415 منشأة مخالفة، مشيراً إلى أنه جرى تحرير المخالفات ورفعها مباشرةً عبر تطبيق "ميدان" المرتبط بوزارة الداخلية.

وأكد الحميدي أن جولات الفرق الرقابية متواصلة يوميًا وعلى فترات مجدولة صباحًا ومساءً، وبخطةٍ ميدانية تهدف إلى متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفيروس كورونا، وتنفيذ أعمال التعقيم في الكثير من المرافق الحكومية والخاصة، وأجهزة الصرف الآلي والمنشآت التجارية المتنوعة.