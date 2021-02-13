راصد جوي: أسبوع أوله مطر وآخره سقوط ثلوج على 3 مناطق

توقّع الراصد الجوي نزيه الحيزان، أحوال الطقس للأسبوع المقبل، لافتًا إلى هطول الأمطار بداية من يوم غد السبت.

وعبر حسابه على "تويتر" قال الحيزان: بمشيئة الله.. أسبوع أوله ممطر وآخره احتمالية تساقط الثلوج في تبوك والجوف والحدود الشمالية.

وأضاف: "تبدأ غدًا السبت، حالة جوية ممطرة على المرتفعات والغربية والمدينة وأجزاء من حائل والقصيم وغرب الرياض، مع رياح متوسطة في المجمل، تنشط ظهراً على الغربية وغرب الرياض والقصيم والشمال".

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