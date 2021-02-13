السعودية اليوم / مصر تسجل 42 وفاة و609 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد



القاهرة 01 رجب 1442 هـ الموافق 13 فبراير 2021 م واس

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم عن تسجيل 609 إصابات جديدة بفيروس

وأفادت الوزارة في بيان لها اليوم بخروج 508 متعافين من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 134215 حالة حتى اليوم.

وذكرت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 172602 حالة من ضمنهم 134215 حالة تم شفاؤها، و 9899 حالة وفاة.

//انتهى//

03:16ت م

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القاهرة 01 رجب 1442 هـ الموافق 13 فبراير 2021 م واسأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم عن تسجيل 609 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد ووفاة 42 حالة.وأفادت الوزارة في بيان لها اليوم بخروج 508 متعافين من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 134215 حالة حتى اليوم.وذكرت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 172602 حالة من ضمنهم 134215 حالة تم شفاؤها، و 9899 حالة وفاة.//انتهى//03:16ت م0009

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