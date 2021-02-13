

برازيليا 01 رجب 1442 هـ الموافق 13 فبراير 2021 م واس

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية اليوم السبت تسجيل 51546 إصابة جديدة بفيروس

وسجلت البرازيل 9 ملايين و 765 ألف و455 إصابة بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة بينما ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 237489​​​.

// انتهى //

03:14ت م

0008



برازيليا 01 رجب 1442 هـ الموافق 13 فبراير 2021 م واسأعلنت وزارة الصحة البرازيلية اليوم السبت تسجيل 51546 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و1288 وفاة في الساعات الـ24 الأخيرة.وسجلت البرازيل 9 ملايين و 765 ألف و455 إصابة بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة بينما ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 237489​​​.// انتهى //03:14ت م0008

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / البرازيل تسجل 51546 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1288 وفاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.