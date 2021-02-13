ثقافي / الإيسيسكو والنادي الدبلوماسي بالرباط يبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائي



الرباط 01 رجب 1442 هـ الموافق 13 فبراير 2021 م واس

التقى المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) الدكتور سالم بن محمـد المالك، أمس الجمعة بمقر المنظمة بالرباط، برئيسة النادي الدبلوماسي بالرباط زينة بركات، والوفد المرافق لها من زوجات الدبلوماسيين والسفراء المعتمدين لدى المغرب.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في البرامج والأنشطة التي ستنفذها الإيسيسكو، في إطار إعلانها 2021 عاما للمرأة، كما استعرض المالك أبرز أهداف الإيسيسكو للمرأة، والمتمثلة في تعزيز ودعم أدوار النساء والفتيات في جميع مجالات عمل المنظمة، وتوفير الفرص لهن للإسهام في إلغاء التمييز بين الجنسين.

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