رياضي / الزمالك يتعادل سلبيا مع مولودية الجزائر في بداية مشواره بأبطال إفريقيا



القاهرة 01 رجب 1442 هـ الموافق 13 فبراير 2021 م واس

تعادل الزمالك مع ضيفه فريق مولودية الجزائر الجزائري بدون أهداف، في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة على استاد القاهرة الدولي ، في إطار الجولة الأولى من المجموعة الرابعة لبطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

التعادل منح كل فريق نقطة وحيدة، ليفقد الزمالك نقطتين ثمينتين في بداية مشواره بدور المجموعات بالبطولة الإفريقية، في المجموعة الرابعة التي تضم إلى جانب الزمالك ومولودية الجزائر، فريقي الترجي التونسي وتونجيت السنغالي.

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