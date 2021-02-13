السعودية اليوم / وزير الصحة في كوت ديفوار يحذر من انفجار وبائي في البلاد



أبيدجان 01 رجب 1442 هـ الموافق 13 فبراير 2021 م واس

حذر وزير الصحة في كوت ديفوار أوجين أكا أويلي اليوم، من انفجار وبائي داخل البلاد بسبب تسجيل نشاط مفاجئ لفيروس

وأشار الوزير إلى أن البلاد سجلت 30526 إصابة و 171 وفاة، ودعا الحكومة إلى أخذ إجراءات صارمة، تتمثل في حظر التجول وإغلاق الأماكن العامة، وإجبارية إجراء فحص الفيروس في جميع المدارس.

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أبيدجان 01 رجب 1442 هـ الموافق 13 فبراير 2021 م واسحذر وزير الصحة في كوت ديفوار أوجين أكا أويلي اليوم، من انفجار وبائي داخل البلاد بسبب تسجيل نشاط مفاجئ لفيروس كورونا المستجد.وأشار الوزير إلى أن البلاد سجلت 30526 إصابة و 171 وفاة، ودعا الحكومة إلى أخذ إجراءات صارمة، تتمثل في حظر التجول وإغلاق الأماكن العامة، وإجبارية إجراء فحص الفيروس في جميع المدارس.// انتهى //02:03ت م0004

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