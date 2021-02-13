شكرا لقرائتكم خبر عن توصيات بفتح مسارات دراسات عليا عن التراث الوطني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوصى مختصون في التاريخ والتراث بإدراج مقررات تخدم التراث الوطني، والتاريخ الاجتماعي ضمن الخطط التطويرية للبكالوريوس بأقسام التاريخ بالجامعات السعودية ، وفتح مسارات دراسات عليا ضمن برامج التاريخ لدراسة التاريخ الحضاري الوطني، وتاريخ الفنون بأنواعها، لتهيئة كوادر بشرية متخصصة لسوق العمل بما يتوافق مع رؤية المملكة ٢٠٣٠.

وأكدوا في الندوة الافتراضية التي نظمتها جمعية التاريخ والآثار بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مؤخراً تحت عنوان «التراث السعودي... الاهتمام المحلي والرؤية الخارجية» وأدارتها د.سارة العتيبي، على تعزيز الولاء والانتماء لحضارتنا، ورفع الوعي بتراث الوطن، بتكثيف الندوات واللقاءات العلمية والثقافية التي تستهدف جيل الشباب من الطلاب والطالبات، لمناقشة كافة قضايا التراث وأنواعه وفنونه، والتوجه البحثي نحو الدراسات البينية بين التخصصات المتشابهة والمتكاملة فيما بينها كالتاريخ والآثار والفنون والعمارة، وتحقيق المشاركة المجتمعية الكاملة في كل ما يتعلق بالهوية الوطنية والتراث.

وطالبوا بتفعيل الدور الإعلامي ومواقع التواصل الاجتماعي في إبراز أهمية تراث الوطن، والقيام بزيارات ميدانية من داخل المؤسسات التعليمية لزيارة المعالم الأثرية والسياحية التي يزخر بها الوطن، وتنظيم رحلات طلابية لزيارة المواقع.