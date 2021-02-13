شكرا لقرائتكم خبر عن توصيل الأدوية لمنازل المرضى بالنعيرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلق محافظ النعيرية إبراهيم الخريف أمس، برنامج إيصال الأدوية إلى منازل مرضى مستشفى النعيرية العام -أحد مكونات تجمع الشرقية الصحي-، وذلك بحضور المدير التنفيذي للمستشفى المكلف هاني إنصيران وشريك «الميل الأخير» بالإدارة العامة للتوزيع بالبريد السعودي ناصر الحربي، وعدد من منسوبي القطاع الصحي.

وأوضح مدير المستشفى أن البرنامج يأتي ضمن الاتفاقية، التي أبرمتها وزارة الصحة ومؤسسة البريد السعودي لتوصيل الأدوية لمنازل المرضى، تسهيلا لاستلامها دون حاجة المريض لزيارة المستشفى، مبينا أن توصيل الأدوية يكون عبر حافظات مخصصة لنقلها لمنزل المستفيد، في حين يخدم البرنامج مرضى الرعاية المنزلية والأمراض المزمنة والمرضى من ذوي الاحتياجات الخاصة والعيادة النفسية.

وأكد محافظ النعيرية الدور الكبير، الذي ترسم ملامحه الاتفاقية بين القطاعين وما تشكله من نقلة نوعية بالخدمات المقدمة لأهالي المحافظة وإيصال الأدوية لهم دون تكبدهم عناء الذهاب لصرفها من صيدلية المستشفى.

يذكر أن وزارة الصحة ومؤسسة البريد السعودي وقّعتا اتفاقية توصيل الأدوية لمنازل المرضى التابعين لمستشفيات وزارة الصحة ومراكزها الصحية، استمراراً لتطوير العلاقة عبر ما يسمى خدمة «الميل الأخير»، التي يقدمها البريد السعودي، وتهدف اتفاقية «البريد الدوائي» إلى تغطية وبشكل تدريجي ما يقارب 284 مستشفى ومركزا طبيا في مختلف مناطق المملكة، بهدف إيصال الوصفات الطبية للمرضى في منازلهم عبر حافظات خاصة بنقل الأدوية بدرجات حرارة مختلفة حسب نوع الدواء.