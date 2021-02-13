شكرا لقرائتكم خبر عن 353 مصابا بكورنا.. وارتفاع «النشطة» و«الحرجة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت وزارة الصحة أمس 353 حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا المستجد، ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 372.073 حالة، من بينها 2702 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 447 حالة حرجة.

أعداد المتعافين

ولفتت «الصحة» إلى تسجيل 305 حالات تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 362.947 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 6424 حالة، بإضافة 4 حالات وفاة، مشيرة إلى إجراء 52.454 فحصاً مخبرياً.

وسائل الوقاية

ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون كونهما وسيلتين مهمتين للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

خدمات تفاعلية

وجدّدت «الصحة» التوصية لكل مَنْ لديه أعراض بالتوجه لعيادات «تطمن» التي هيأتها الصحة لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد، أو مراكز تأكد التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق «صحتي»، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق واتس آب عبر رقم (920005937)، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.