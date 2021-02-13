شكرا لقرائتكم خبر عن رسائل «إنذار مبكر» تجريبية بـ7 محافظات والان نبدء بالتفاصيل
وتجرى الاختبارات التجريبية للمنصة في مرحلتها الأولى، بمدينة الباحة ومحافظات حريملاء والعيينة وبقيق والشنان وبحرة والقنفذة وتنومة، اعتباراً من يوم الإثنين 3 / 7 / 1442هـ، حتى يوم الإثنين 10 / 7 / 1442هـ، في تمام الساعة السادسة مساء.
ونوهت المديرية العامة للدفاع المدني للمواطنين والمقيمين، بأن الرسائل والتنبيهات، التي ستظهر على شاشات أجهزة هواتفهم الذكية، لتجربة المنصة، وليس هناك ما يدعو إلى الذعر أو القلق بشأنها، وستسبقها رسائل نصية تحدد موعد بثها.
وتأتي المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ مواكبة للتقنيات الحديثة، بحيث يكون الإنذار برسائل نصية في منطقة جغرافية مستهدفة لتحذير سكانها من قرب وقوع حالة طارئة في المنطقة المحيطة بهم، من خلال أجهزة الهواتف المتنقلة.