شكرا لقرائتكم خبر عن مناقشة احتياجات القطاعات من الموارد البشرية التقنية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني د. أحمد الفهيد، الندوة الافتراضية «احتياجات المملكة المستقبلية من الموارد البشرية التقنية»، بمشاركة نخبة من الخبراء في القطاعين العام والخاص. واشتملت الندوة التي عقدتها الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض، على عدة محاور ناقشت احتياجات المملكة المستقبلية من الموارد البشرية، وذلك امتداداً للخدمة المجتمعية المناطة بالإدارة لتقديم الدعم والمشورة والمعلومة لطالبي العمل وأرباب الأعمال لتقريب وجهات النظر، وتيسير الحصول على موظف بكامل جاهزيته واستيعابه للعمل المناط به في ظل التنافس الوظيفي بين الكفاءات من الفرص المطروحة.