شكرا لقرائتكم خبر عن تدمير «مفخخة» حوثية قبل استهدافها المدنيين بالمنطقة الجنوبية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دمرت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، طائرة بدون طيار «مفخخة» أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تجاه المملكة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت، فجر أمس الجمعة، من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار «مفخخة» أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.