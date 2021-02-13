شكرا لقرائتكم خبر عن 5 تقنيات حديثة لمسح وتقييم الطرق بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اعتمدت وزارة النقل، 5 مركبات تعمل بتقنيات متطورة، لمسح وتقييم وإصلاح شبكة الطرق في المملكة، لتحقيق أعلى متطلبات السلامة بما يضمن في الوقت ذاته سلامة مرتادي الطرق وتوفير الوقت والجهد.

وتشمل التقنيات مركبة مسح عيوب الأسطح الإسفلتية، لقياس عيوب أسطح الطرق الظاهرة بتقنية الليزر والتصوير الرقمي، كما تحتوي على عدد من التقنيات المتكاملة منها نظام الحاسب الآلي لتحليل وتخزين البيانات مع شاشات عرض أثناء عملية المسح، وأجهزة تحديد المواقع، وجهاز تزويد الأنظمة بالطاقة الكهربائية مع جهاز لقياس المسافات.

كما تستخدم وزارة النقل مركبة قياس معامل الوعورة العالمي، لقياس الأضرار الظاهرة على سطح الطرق بتقنية الليزر والتصوير الرقمي، وتحتوي على عدد من التقنيات المتكاملة، منها حساسات ليزر لقياس مستوى الوعورة في سطح الطريق الأسفلتي، ونظام حاسب آلي لتحليل وتخزين المعلومات مع شاشات عرض البيانات أثناء عملية المسح.

وتشمل التقنيات مركبة قياس مقاومة الانزلاق على سطح الطريق، لقياس مقاومة انزلاق الإطارات على أسطح الطرق عند استخدام المكابح من خلال تحديد مقدار القوة الناشئة من احتكاك الإطار بالسطح الأسفلتي، وتضم تقنيات متكاملة، في مقدمتها مقطورة القياس المزودة بإطار خاص ورشاش ماء، ونظام تقني لتحليل وتخزين المعلومات وشاشة عرض نتائج القياس.

كما تستخدم الوزارة مركبة التقييم الإنشائي لطبقات الرصف باستخدام الوزن الساقط، لقياس القوة الإنشائية لطبقات الرصف من خلال إسقاط حمل معين وقياس تأثير الحمل على طبقات الرصف، من خلال مجموعة حساسات موزعة على مسافات مختلفة من مركز إسقاط الحمل، وتضم عدة تقنيات متكاملة؛ بداية من مقطورة شاملة على مجموعة أوزان وقرص للتحميل مربوطة بحساسات تعمل على قياس مقدار الانحناء في طبقات الرصف أثناء إسقاط الحمل.

وتضم التقنيات مركبة قياس سماكة الأسطح لطبقات الرصف، لقياس سماكة الأسطح لطبقات الرصف من خلال تقنية موجات الرادات، وتشمل تقنيات متكاملة من بينها قياس سماكات طرقات الرصف، ولوحة تشغيل بمواصفات عالمية، ونظام لتحليل وتخزين المعلومات.