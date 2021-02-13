شكرا لقرائتكم خبر عن أحدهم بـ«الشرقية».. كورونا يغلق 8 مساجد جديدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أمس، 8 مساجد مؤقتاً في عدد من المناطق بعد ثبوت حالات إصابة بفيروس كورونا بين المصلين، ليصل مجموع ما أُغلِق خلال خمسة أيام 52 مسجداً تم فتح 38 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية. وبينت الوزارة أنها باشرت الإغلاق المؤقت للمساجد بعد ثبوت إصابات بين المصلين بواقع مسجدين بمحافظة جدة ومسجد بمحافظة القنفذة بمنطقة مكة المكرمة، وبمنطقة الرياض مسجدين الأول بمحافظة المجمعة والثاني بمحافظة ضرماء، وكذلك مسجد بمحافظة أحد المسارحة بمنطقة جازان، ومسجد بمحافظة النعيرية بالمنطقة الشرقية، ومسجد بمحافظة رجال ألمع بمنطقة عسير.