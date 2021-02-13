شكرا لقرائتكم خبر عن برامج ترفيهية وهدايا من مركز الملك سلمان لإسعاد أطفال اليمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، عددا من البرامج والأنشطة الترفيهية إلى جانب توزيع كفالات نقدية وتعليمية وحقائب ولوازم مدرسية للأطفال الأيتام بعدن، وذلك ضمن مشروع «تمكين الأيتام وتعزيز صمودهم».

ويهدف المشروع إلى تقديم الرعاية التكاملية للأيتام وأسرهم من خلال تأمين الرعاية الصحية وضمان الوصول للخدمات التعليمية، وتخفيف معاناة الأيتام بتأمين مقومات الحياة الكريمة لهم عن طريق دفع كفالة لكل يتيم، ودمج الأيتام في المجتمع، يستفيد منها 1000 يتيم ويتيمة، وذلك في إطار المشاريع الإنسانية المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة لحماية الأيتام اليمنيين ورعايتهم وتحسين ظروفهم المعيشية.

دعم علاجي

وفي سياق الخدمات العلاجية وتخفيف معاناة المرضى باليمن، استقبلت العيادات الطبية التغذوية المتنقلة في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، بدعم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، 53.843 مريضا، خلال شهر يناير 2021م.

وراجع عيادة الباطنية 2366 فرداً، وقسم الطوارئ 7044 مراجعاً، كما قدمت العيادة الوبائية خدماتها لـ 3611 مستفيداً، وعيادة التغذية العلاجية 374 فرداً، وعيادة التحصين 189 شخصاً، فيما راجع عيادة الصحة الإنجابية 1510 مستفيدين، ولقسم علاج الإصابات 1323 شخصاً، والإحالة الطبية 17 مستفيداً، ولقسم التوعية والتثقيف 1731 فرداً. كما أجرى الفحص المخبري لـ 13.451 مريضاً، وراجع الصيدلية 16.622 مراجعاً، وقسم الرعاية الصحية 5317 شخصاً، وقسم التنويم 17 شخصاً، فيما قدمت عيادة تخطيط القلب خدماتها لـ 21 حالة، وقسم نقل الدم 66 حالة، وراجع قسم التوليد 94 مراجعاً.

إمداد مائي

وفي إطار مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي، ضخ المركز، 1.283.000 لتر من المياه الصالحة للشرب، و4.023.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، بمديريات ميدي، وحيران، وحرض، وعبس التابعة لمحافظة حجة اليمنية، خلال شهر يناير 2021م. وأجرى المركز، خلال تلك الفترة، 22 حملة رش ضبابي لمكافحة الأوبئة، إضافة إلى تنفيذ 116 نقلة مخصصة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين، استفاد منها 6320 فرداً، وذلك ضمن مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بكافة المناطق اليمنية.