شكرا لقرائتكم خبر عن خطيب الحرم المكي: ليس للآدمي شرف يعدل معرفة الله وتوحيده والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد فضيلة إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ د. بندر بليلة، أنه ليسَ للآدميِّ شرفٌ يعدِلُ معرفةَ اللهِ تبارك وتعالى ومحبَّتَه وتوحيدَه، فهو بغير إلهه وربِّه لم يكن شيئًا مذكورًا، وبفضله وإنعامه خلقه من العدَم، وعلَّمه بالقلَم، وخلق كلَّ شيءٍ له، ونصب له دلائلَ معرفته، وشواهدَ وَحْدانيَّته، أمرَه أن يُخلِصَ له التَّوحيدَ، ويفردَهُ بالعِبادَةِ.

وقال فضيلته في خطبة الجمعة بالمسجد الحرام أمس، إنه قد كانَ من شأنِ البشريَّة مع هذا المطلَب العظيمِ -بعد أنْ جبلهم ربُّهم عليه وأمرهم به، وأنزل أباهم آدمَ إلى الأرض على صريح التَّوحيدِ- أنْ ظَلَّتْ تَرِدُ من هذا الشِّربِ الرَّويِّ، والمنهلِ العذبِ الهَنيِّ قرونَ عددًا، لا تعرِفُ غيرَ ربِّها إلهًا، ولا تَذِلُّ أعناقُها لسواهُ معبودًا، حتَّى اجتالتْهم الشياطينُ وزيَّنتْ لهم الشِّرك واتِّخاذَ الأندادِ مع اللهِ،، فكان الخلقُ مجتمعِينَ على صَفاءِ هذا التوحيد حتى انحرفتْ فِطَرُهم، فبعث اللهُ الرسل إليهم ليعودوا بفِطَرهم سِيرتَها الأولى، فيخلصوا لله الدِّينَ، ويجرِّدوا له التوحيد.

وشدد فضيلته على أن القرآنَ كله في التوحيدِ، وحقوقه، وجزائه، وفي الشرك، وأهله، وجزائهم، توحيدٌ متضمنٌ سؤالَ الهداية إلى طريقة أهل التوحيد الذين أنعم الله عليهم. وقال: «شهد الله عزَّ وجلَّ لنفسه بهذا التوحيد، وشهدت له به ملائكته وأنبياؤه ورسله، فكانت أجلَّ شهادة وأعظمها وأعدلها وأصدقها، من أجلِّ شاهدٍ، بأجلِّ مشهودٍ به، وذلك لأنَّها شهادة جامعةٌ للتوحيد والعدل، فهو سبحانه قائمٌ بالعدل في توحيده، وقائم بالوحدانية في عدله، وبالعدل والتوحيد يلتئم الكمالُ، فإنَّ التوحيد يتضمَّنُ تفرَّدَهُ تعالى بالكمال والجلال والمجد والتعظيم الذي لا ينبغي لأحدٍ سواه، والعدل يتضمن وقوعَ أفعاله تبارك وتعالى على السداد والصواب وموافقة الحكمة، فهذه الشهادةُ أعظم شهادة على الإطلاق، وإنكارها وجحودها أظلم الظلم على الإطلاق. فلا أعدلَ من التوحيدِ، ولا أظلمَ من الشِّرك. وأوضح أن كمال هذا التوحيدِ: ألا يبقى في القلبِ شيءٌ لغير الله أصلا، بل يبقى العبدُ مواليًا لربِّه في كل شيءٍ، يحبُّ ما أحبَّ، ويُبغض ما أبغض، ويوالي من يواليه، ويعادي من يعاديه، ويأمر بأمره، وينهى عن نهيه، فهذا هو أول الدين وآخره، وظاهره وباطنه، وذروة سنامه وقطب رحاه.

معدن الرسالة

وفي المدينة المنورة أوصى فضيلة إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ أحمد بن طالب المسلمين بتقوى الله تعالى، مبيناً أن منشور الولاية يستخرج من معدن الرسالة، فمن وعى الوحي استغنى به عن غيره ومن فاته الوحي لم يغن عنه غيره.

وأوضح فضيلته أن من علامات إعراض الله عن العبد اشتغال العبد بما لا يعنيه، وقال: آية ما لا يعنيك أنْ لو أمسكت عنه لم تأثم ولم تتَضرَّرْ في حال ولا مآل ولا يَعْنيك إلا ما أعانك في دنياك أو أخراك،. وتابع: «إن من ذهبت ساعة من عمره في غير ما خلق له لجدير أن تطول حسرته على نفسه»، مشيراً إلى أن العلم المجرد لا يأخذ باليد، فالتعرض لرحمة الله لا يكون إلا بالعمل، ولو حمل العبد في قلبه من العلم ما حمل فإذا طاحت العبارات، وفنيت الإشارات، لم ينفع الإنسان إلا الركعات التي يركعها لله ووجب الإعراض عمن تولى عن ذكر الله.

وأشار فضيلته إلى أن الإسلام مبني على الشهادتين، والصلاة والزكاة والصيام، وحج بيت الله الحرام، فمن وطد الأركان شيّد البنيان ومن رق منه العمل أقام على وجل ومن وهت عمدانه هوت حيطانه.