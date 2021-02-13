شكرا لقرائتكم خبر عن منع البيع الجائل والتجمعات بأسواق وسط الدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كثفت بلدية وسط الدمام، التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، جولاتها الرقابية؛ للحد من ظاهرة البيع الجائل، ومنع التجمعات في الأسواق العامة؛ للحد من تفشي فيروس « كورونا » المستجد، وذلك بالتعاون مع شعبة الأمن الوقائي بشرطة الدمام.

كما كثفت البلدية، جولاتها الميدانية والرقابية في السوق المركزي للحوم والدواجن والأسماك، أمس؛ للتأكد من التقيد بكافة الإجراءات الوقائية والصحية؛ للحد من انتشار «كورونا»، ومنها ارتداء العاملين للكمامات والقفازات، وتطبيق التباعد الاجتماعي، وقياس درجات الحرارة، وتوفير المعقمات والمطهرات، إضافةً إلى تفعيل تطبيق «توكلنا» كشرط إلزامي لدخول السوق.

كانت بلدية وسط الدمام قد أغلقت 9 منشآت مخالفة للتدابير والإجراءات الوقائية وذلك ضمن 186 جولة رقابية نفذتها البلدية، بمشاركة الأمن الوقائي بشرطة الدمام.