شكرا لقرائتكم خبر عن 59 بلاغا صحيا لـ«940» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تلقى مركز البلاغات «940» التابع لأمانة المنطقة الشرقية، أمس الأول، 59 بلاغا بمخالفة التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية، للحد من انتشار فيروس « كورونا » المستجد «كوفيد-19».

شملت المخالفات 18 بلاغا بشأن عدم وجود معقمات، وعدم تطهير عربات التسوق، و24 بلاغا لوجود زحام داخل المنشآت، إضافة إلى 14 بلاغا حول مخالفة الاشتراطات الصحية للعمال، و3 بلاغات لتقديم الوجبات داخل المطاعم.

ولم يتلق المركز أي بلاغات بشأن النظافة الشخصية للعاملين داخل المنشآت، أو التكدس داخل مساكن العمال، أو الإخلال بإحكام الإغلاق والتغليف قبل التسليم للمندوب.

ودعا المركز المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالإجراءات والبروتوكولات الاحترازية والوقائية، للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد، مطالبا بالحرص على ارتداء الكمامات داخل المنشآت طوال الوقت، والالتزام بعدم التزاحم عند دورات المياه، ومغاسل الوضوء.