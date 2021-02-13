شكرا لقرائتكم خبر عن إتلاف 640 عبوة «فراولة فاسدة» قبل توزيعها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت الفرق الرقابية بأمانة المنطقة الشرقية، أمس، 640 عبوة بلاستيكية، من فاكهة الفراولة الفاسدة، يقدر وزنها بـ160 كيلو جرامًا، كانت معدة للتوزيع، في سوق الخضار والفواكه المركزي بالدمام.

وأوضح المتحدث الرسمي بأمانة المنطق الشرقية محمد الصفيان، أن الأمانة تمكنت من ضبط الكمية، والتي ظهرت عليها علامات التلف قبل توزيعها بسوق الخضار المركزي بالدمام، وذلك ضمن الجولات الميدانية المكثفة التي تنفذها الإدارة العامة للأسواق للتأكد من سلامة الأغذية المعروضة قبل البيع.

وأشار إلى أنه تمت مصادرة كامل الكمية، وتحرير محضر إتلاف بها، ومخالفة للمخالف، مشيرًا إلى أن الأمانة رفعت خلال الفترة الماضية من وتيرة أعمالها الرقابية بأسواق النفع العامة؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية لضمان توفير بيئة آمنة للمتسوقين.

وأضاف: إن الجولات التفتيشية تأتي استمراراً لجهود أمانة المنطقة الشرقية في إحكام الرقابة على كافة الأسواق الغذائية والمستودعات ومنافذ بيع المواد الغذائية ومراكز التسوق، وذلك للتأكد من سلامة الأغذية وتطبيق الاشتراطات البلدية، والوقوف على التزامها بالتنظيمات الاحترازية لضمان توفير بيئة آمنة صحية للمتسوقين.

وأكد أن الفرق الرقابية تواصل جولاتها على مدار الساعة للتأكد من سلامة الأغذية، وأنها لن تتهاون في تطبيق الأنظمة والعقوبات حيال المخالفين.

ودعا الجميع الى ضرورة التعاون مع الأمانة والإبلاغ عن أي مخالفات من خلال مركز 940 أو قنوات التواصل الخاصة بالأمانة في مواقع التواصل الاجتماعي.