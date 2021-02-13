شكرا لقرائتكم خبر عن 1661 جولة رقابية تغلق 58 منشأة تجارية مخالفة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت أمانة المنطقة الشرقية، 58 مُنشأة، يوم أمس الأول، ضمن فئة الأسواق والمراكز التجارية؛ لمخالفتها التدابير الصحية المرتبطة بـ« كورونا » المستجد، والتكدس في الأسواق، إضافة لعدم التزامها بإبراز تطبيق «توكلنا»، وذلك تطبيقاً للإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية، لمنع انتشار فيروس «كورونا».

وبلغت الجولات المكثفة التي نفذتها الأمانة، 1438 جولة رقابية صحية لرصد المخالفات، و223 جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، تم من خلالها ضبط 93 مخالفة.

ودعَت الأمانة لضرورة الإبلاغ عن أي تزاحم وعدم تقيد بالإجراءات الاحترازية، أو عدم التباعد الآمن في التسوق، أو أي فئات التكدس والاجتماعات وما يأتي ضمنها، وذلك عبر التواصل على رقم البلاغات «940»؛ لمعالجتها.