شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..حارس أمن مستشفى بمكة بلا راتب منذ 3 شهور: حالنا لا يسر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

كشف حارس أمن سعودي بإحدى المستشفيات بمكة المكرمة، عن معاناته وزملاءه من عدم حصولهم على رواتبهم منذ 3 أشهر.

وقال حارس الأمن بدر المتعاني خلال برنامج " ياهلا" : " نحن الآن مسويين إضراب عن العمل لمعرفة السبب من وين ".

وأوضح أن حراس وحارسات بمستشفيين توجهوا للإدارة والشؤون الصحية، لكنهم تنصلوا من المسؤولية، قائلا: " قالولنا من الشركة، لكن الشركة تقول الشؤون الصحية والإدارة لم ترفع المصورات، صرنا حيرانين بين الأمرين وحالنا لا يسر لا صديق ولا عدو ".

وعن كيفية إدارة أمورهم الخاصة خلال الثلاثة أشهر دون رواتب، قال المتعاني: " للأسف صار الزملاء يداومون بدون أي نفس من الظلم اللي يشوفونه ويواجهونه لا يوجد أي إنصاف من أي إدارة، حتى إنه جالنا أكثر من إدارة وللأسف ما في أي فائدة ".