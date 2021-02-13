شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. رصد محلات مخالفة للإجراءات الاحترازية في سوق السمك بشمال الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أغلقت بلدية العليا بشمال الرياض عدداً من المحلات المتواجدة في سوق السمك، وذلك خلال جولة رقابية قامت به.

وتمثلت أبرز المخالفات التي تم رصدها في السوق، وفقا لـ"الإخبارية"، التكدس وعدم تطبيق التباعد الاجتماعي، وعدم ارتداء الكمامة أو ارتدائها بطريقة خاطئة.

ودفعت هذه المخالفات بلدية العليا إلى إغلاق عدداً من المحال التي رصدت بها مخالفات للاجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا الجديد.

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