«البنتاجون» تتعهد بتزويد السعودية بالوسائل الدفاعية: الرياض حليف أساسي

تعهدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) بتزويد المملكة العربية السعودية بالوسائل الدفاعية.

وقالت «البنتاجون»، في تصريحات صحفية، إن المملكة العربية السعودية حليف أساسي لنا وملتزمون بتزويدها بالوسائل الدفاعية.

وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" جون كيربي، أكد في وقت سابق اليوم، أن السعودية عامود أساسي في بنية الأمن الإقليمي.

وقال كيربي، لـ"العربية": إن السعودية تعتبر عمودًا في بنية الأمن الإقليمي، وشريكًا أساسيًّا في مواجهة الإرهاب وتصرفات إيران التي تهدد استقرار المنطقة.

وشدد كيربي، على التزام البنتاجون" بالعمل مع الرياض ضد التهديدات التي تواجهها، مؤكدًا أن التواصل دائم ومستمر مع السعودية حول تحديات المنطقة.