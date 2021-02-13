لجان ميدانية لمتابعة تجمعات خميس مشيط

ثانوية الملك عبدالعزيز بالنماص تحقق جائزة آل مكتوم حققت ثانوية الملك عبدالعزيز بتعليم النماص جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم على مستوى الخليج العربي في فئة المدرسة المتميزة في... النماص: بدر الطنيني النماص: بدر الطنيني 30 جمادى الآخرة 1442 هـ 30 جمادى الآخرة 1442 هـ

أسس بناء اللوحة التشكيلية في ملتقى جازان الثقافي ينظم ملتقى جازان الثقافي، مساء اليوم السبت، الحلقة الأولى بعنوان أسس بناء اللوحة التشكيلية الواقعية، وسيقدمها التشكيلي صالح بن... جازان: عبده علواني جازان: عبده علواني 30 جمادى الآخرة 1442 هـ 30 جمادى الآخرة 1442 هـ

دعوات للتعاون بين تخصصات الإعلام بالجامعات والإذاعة أكد مدير استوديوهات الإذاعة السعودية في الدمام صالح العجرفي، أن التعاون بين الإذاعة والجامعات تجربة جميلة، وأن الإذاعات يسعدها... الأحساء: عدنان الغزال الأحساء: عدنان الغزال 30 جمادى الآخرة 1442 هـ 30 جمادى الآخرة 1442 هـ

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