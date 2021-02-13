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ثانوية الملك عبدالعزيز بالنماص تحقق جائزة آل مكتوم
حققت ثانوية الملك عبدالعزيز بتعليم النماص جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم على مستوى الخليج العربي في فئة المدرسة المتميزة في...
أسس بناء اللوحة التشكيلية في ملتقى جازان الثقافي
ينظم ملتقى جازان الثقافي، مساء اليوم السبت، الحلقة الأولى بعنوان أسس بناء اللوحة التشكيلية الواقعية، وسيقدمها التشكيلي صالح بن...
دعوات للتعاون بين تخصصات الإعلام بالجامعات والإذاعة
أكد مدير استوديوهات الإذاعة السعودية في الدمام صالح العجرفي، أن التعاون بين الإذاعة والجامعات تجربة جميلة، وأن الإذاعات يسعدها...
كانت هذه تفاصيل خبر لجان ميدانية لمتابعة تجمعات خميس مشيط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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