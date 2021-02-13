السعودية اليوم / ماليزيا تُسجل 3318 إصابة جديدة بفيروس كورونا



كوالالمبور 01 رجب 1442 هـ الموافق 13 فبراير 2021 م واس

سجلت ماليزيا 3318 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت الصحة الماليزية في بيان اليوم أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس بلغ 258,306 إصابات، فيما بلغ العدد الإجمالي للوفيات في البلاد 953 وفاة.

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كوالالمبور 01 رجب 1442 هـ الموافق 13 فبراير 2021 م واسسجلت ماليزيا 3318 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و 17 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشارت الصحة الماليزية في بيان اليوم أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس بلغ 258,306 إصابات، فيما بلغ العدد الإجمالي للوفيات في البلاد 953 وفاة.// انتهى //00:11ت م0001

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