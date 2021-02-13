السعودية اليوم / تونس تسجل 977 إصابة جديدة بفيروس كورونا



تونس 30 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 12 فبراير 2021 م واس

سجلت تونس 977 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت الصحة التونسية في بيان اليوم، إلى بلوغ إجمالي الإصابات بالفيروس 221,455 إصابةً، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات في البلاد 7461 وفاةً.

// انتهى //

23:38ت م

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تونس 30 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 12 فبراير 2021 م واسسجلت تونس 977 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 32 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشارت الصحة التونسية في بيان اليوم، إلى بلوغ إجمالي الإصابات بالفيروس 221,455 إصابةً، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات في البلاد 7461 وفاةً.// انتهى //23:38ت م0102

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