السعودية | “الصحة”: أكثر من 300 شخص أصيبوا بـ “كورونا” بسبب انعدام التهوية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - المناطق - الرياض

أوضحت وزارة الصحة اليوم (الجمعة) أن هناك ارتباطًا قويًا بين التهوية والإصابة بفيروس كورونا.

وبينت أن دراسة أجريت على 318 حالة أصيبت بالفيروس أثبت جميعها حدوث التفشي في الأماكن المغلقة المزدحمة مثل المكاتب والمطاعم والمنتجعات ومراكز التسوق وسكن العمال وسفن الرحلات والمركبات.

ولفتت إلى أن التهوية تقلل من تلوث الهواء، وهي عامل رئيس في الحد من انتشار الأمراض المعدية.