بايدن يعتزم إغلاق معتقل غوانتانامو

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-13

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قال مسؤول بالبيت الأبيض، أمس الجمعة: إن إدارة الرئيس جو بايدن بدأت مراجعة رسمية بشأن مستقبل السجن العسكري الأمريكي في خليج غوانتانامو بهدف إغلاق المنشأة المثيرة للجدل.

إغلاق غوانتانامو:

وذكر مصدران مطلعان على الأمر لوكالة “رويترز” أن المساعدين المشاركين في المناقشات الداخلية ينظرون في إجراء تنفيذي يوقعه الرئيس في الأسابيع أو الأشهر المقبلة، فيما يعد إشارة على جهد جديد لإزالة ما يصفه المدافعون عن حقوق الإنسان بأنه وصمة عار تلتصق بصورة أمريكا في العالم.

وقالت إميلي هورن المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي: “نجري عملية بمجلس الأمن القومي لتقييم الوضع الحالي الذي ورثته إدارة بايدن عن الإدارة السابقة بما يتماشى مع هدفنا الأكبر وهو إغلاق المعتقل”.

وأضافت: “سيعمل مجلس الأمن القومي بشكل وثيق مع وزارات الدفاع والخارجية، والعدل لإحراز تقدم صوب إغلاق المنشأة، وبالتشاور الوثيق أيضًا مع الكونجرس”.

الإغلاق ليس قريبًا:

لكن من غير المرجح أن تسدل المبادرة الستار قريبًا على قصة منشاة غوانتانامو التي تخضع لحراسة مشددة في قاعدة غوانتانامو البحرية التي تم تجهيزها لإيواء المشتبه بهم الأجانب في أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001 على نيويورك وواشنطن، وتحولت إلى رمز للتجاوزات الأمريكية في “الحرب على الإرهاب”.

