أمانة عسير تغلق 415 منشأة مخالفة خلال 10 أيام

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-12

متابعات الخليج 365 - واس

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أغلقت أمانة عسير خلال 10 أيام عمل, 415 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية الخاصة للحد من انتشار فيروس “كوفيد – 19”.

أكثر من 6800 جولة:

وأوضح أمين عسير الدكتور وليد الحميدي أن الفرق الرقابية التابعة للأمانة نفذت خلال الـ 10 الماضية أكثر من 6800 جولة على المنشآت التجارية وأسواق النفع العام بمختلف محافظات منطقة عسير، نتج عنها ضبط ١٨٠٤ مخالفات للتدابير الاحترازية، وإغلاق 415 منشأة مخالفة، مشيراً إلى أنه جرى تحرير المخالفات ورفعها مباشرةً عبر تطبيق “ميدان” المرتبط بوزارة الداخلية.

جولات يومية لـ أمانة عسير:

وأكد الحميدي أن جولات الفرق الرقابية متواصلة يوميًا وعلى فترات مجدولة صباحًا ومساءً، وبخطةٍ ميدانية تهدف إلى متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفيروس كورونا، وتنفيذ أعمال التعقيم في الكثير من المرافق الحكومية والخاصة، وأجهزة الصرف الآلي والمنشآت التجارية المتنوعة.

