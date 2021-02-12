الثوم يساعد في علاج تساقط الشعر

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-12

متابعات الخليج 365 - ترجمة : عمر رأفت

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يعتبر تساقط الشعر جزءًا طبيعيًّا من أعراض الشيخوخة، وقد يعاني البعض من هذه الحالة في وقت مبكر بكثير من الآخرين، وقد يكون الثوم هو الحل للمساعدة في زيادة نمو الشعر.

فوائد الثوم للشعر:

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي إكسبريس، يمكن أن يساعد هلام الثوم أو شرب عصير الثوم في زيادة نمو الشعر، حيث يعتبر الثوم الخام غنيًّا بالفيتامينات والمعادن بما في ذلك فيتامينات B-6 وC والمنغنيز والسيلينيوم، وكلها تعزز صحة الشعر.

وقد تساهم الخصائص الطبيعية المضادة للميكروبات والفطريات الموجودة في الثوم أيضًا في فوائد الشعر، حيث يمكن أن تساعد هذه الخصائص في قتل البكتيريا ومحاربة الجراثيم، والحفاظ على الصحة وفروة الرأس.

نتائج وضع الثوم على الشعر:

ووجدت إحدى الدراسات أن الثوم يحمي الخلايا الكيراتينية من أضرار الأشعة فوق البنفسجية، وأظهرت نتائج واعدة كمواد مضادة للشيخوخة، والخلايا الكيراتينية هي خلايا الجلد التي تنتج الكيراتين، وتوجد هذه الخلايا في الطبقة الخارجية من البشرة، بما في ذلك جلد فروة الرأس وبصيلات الشعر.

وفي دراسة أخرى وجد أن الثوم ساعد المشاركين في داء الثعلبة، ووضع المشاركون جل الثوم على البقع الصلعاء على فروة الرأس ولاحظوا تحسنًا في نمو الشعر، كما أن للثوم تأثيرًا قويًّا مضادًا للبكتيريا ومضادًا للفطريات.

ونظرًا لأن تساقط الشعر يمكن أن ينتج عن إصابة الجلد أو بصيلات الشعر، فإن وضع عصير الثوم على فروة الرأس يمكن أن يكون فعالًا للغاية في السيطرة على أي عدوى واستعادة التوازن.

