المختبر الهندي أصدر 60 شهادة خلو من كورونا مزورة بالكويت!

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-12

متابعات الخليج 365 - متابعة

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أوقفت الشرطة الكويتية مختبرًا هنديًّا بعد ثبوت تورطه في استخراج شهادات خلو من كورونا مزورة لمقيمين، دون إجراء أي فحوص لهم.

الشهادة بـ30 دينارًا:

ووفقًا لما نشرته صحيفة “القبس” فإن الوافد (51 عامًا) يعمل فني مختبر، وأصدر 60 شهادة خلو من كورونا مقابل 30 دينارًا (100 دولار) للشهادة.

وعثر رجال الأمن في حوزته على 15 شهادة جاهزة قيد التسليم لأصحابها مقابل المبلغ نفسه.

واعترف المتهم باستخراج الشهادات المزورة، وأحيل للنيابة العامة حسب المصادر التي قالت: إن أجهزة الأمن توصلت إلى أسماء كل من حصلوا على الشهادات المزورة.

إبعاد كافة المتورطين:

وأوضحت المصادر أنه سيتم إبعاد كافة الوافدين المتورطين، مشيرة إلى أن غالبيتهم موجودون خارج البلاد حاليًّا.

كورونا في الكويت:

وبلغت معدلات استيعاب العناية المركزة في مستشفيات الكويت 100% بعد تسجيل 6 آلاف حالة كورونا في الكويت خلال الأيام الستة الأخير الأمر الذي دفع السلطات إلى دق ناقوس الخطر حول تزايد معدلات الإصابة.

وبالأمس أعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل 1048 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 175031 حالة، في حين تم تسجيل خمس حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الآن 985 حالة.



