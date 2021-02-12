الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-12

السفير المعلمي يبحث التعاون مع مندوبة قطر لدى الأمم المتحدة

متابعات الخليج 365 - واس

استقبل المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، اليوم في مكتبه بمقر الوفد في نيويورك، مندوبة دولة قطر الدائمة لدى الأمم المتحدة الشيخة علياء آل ثاني.

استعراض العلاقات الثنائية:

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق في القضايا المشتركة في أروقة الأمم المتحدة.