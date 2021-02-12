شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. الحبيب يحذر من أعراض الاحتراق الوظيفي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

قال استشاري الطب النفسي، طارق الحبيب، إن الاحتراق الوظيفي ينشأ عندما تزداد الأعباء عند الإنسان بشكل أكبر من قدراته، ويظهر عليه إنعدام الروح والحيوية وتبدو عليه حالة الإنهاك.

وأضاف، خلال استضافته في برنامج "ياهلا" المذاع على قناة روتانا خليجية، أن أعراض الاحتراق الوظيفي تظهر في شكل أعراض اجتماعية ونفسية وجسدية.

وأضاف أن أعراض الاحتراق الوظيفي تشمل القلق، والملل، والاكتئاب،واضطراب النوم، وزيادة أو قلة تناول الطعام، ومشاكل في علاقاته الأسرية والاجتماعية.