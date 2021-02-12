شكرا لمتابعة خبر عن توكلنا يوضح طريقة الاستفادة من التطبيق لمن لا يملكون هواتف حديثة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت إدارة تطبيق توكلنا الطريقة التي يمكن بها الاستفادة من خدمات التطبيق للأشخاص الذين لا يمتلكون أجهزة جوال حديثة.

وقالت توكلنا أن التطبيق يعمل لأجهزة إصدار (ANDROID 6.0) فما فوق، وأجهزة (IOS 6.0) فما فوق، مؤكدًا أنه يمكن الاستفادة من خدمات منظومة توكلنا عن طريق الموقع الالكتروني لمن لا يملك هاتف حديث.

وأضاف أنه يمكن تفعيل حساب توكلنا بدون وجود حساب في (أبشر)، عن طريق الاستعانة بأحد مستخدمي (أبشر) للتعريف برقم الجوال في توكلنا.