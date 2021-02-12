شكرا لمتابعة خبر عن حساب المواطن يعلن استثناءات التسجيل في البرنامج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

جدد حساب المواطن تأكيده بأنه تم تعليق التسجيل في البرنامج، وفقًا للتعديلات المقرة على ضوابط الدعم، علمًا بأن التسجيل كان متاحًا منذ انطلاقة البرنامج في ديسمبر 2017 حتى دفعة 28 من شهر مارس 2020، لمن شملهم الدعم وتمت دراسة أهليتهم.

وأضاف حساب المواطن أنه يُستثنى من ذلك إضافة تابعين للمستفيدين الحاليين.

جاء ذلك ردًّا من البرنامج على العديد من الاستفسارات بشأن التسجيل في حساب المواطن، عبر خدمة المستفيدين بموقع تويتر.