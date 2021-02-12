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حساب المواطن يعلن استثناءات التسجيل في البرنامج

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

جدد حساب المواطن تأكيده بأنه تم تعليق التسجيل في البرنامج، وفقًا للتعديلات المقرة على ضوابط الدعم، علمًا بأن التسجيل كان متاحًا منذ انطلاقة البرنامج في ديسمبر 2017 حتى دفعة 28 من شهر مارس 2020، لمن شملهم الدعم وتمت دراسة أهليتهم.

وأضاف حساب المواطن أنه يُستثنى من ذلك إضافة تابعين للمستفيدين الحاليين.

جاء ذلك ردًّا من البرنامج على العديد من الاستفسارات بشأن التسجيل في حساب المواطن، عبر خدمة المستفيدين بموقع تويتر.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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