شكرا لمتابعة خبر عن الصحة تحذر من أماكن يتفشى فيها كورونا لقلة التهوية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت وزارة الصحة أن التهوية عامل مهم في تقليل تلوث الهواء، وهي عامل رئيسي في الحد من انتشار الأمراض المعدية.

وأضافت أن دراسة أجريت على 318 حالة أصيبت بفيروس كورونا أثبتت جميعها حدوث التفشي في الأماكن المغلقة المزدحمة مثل المكاتب والمطاعم والمنتجعات، ومراكز التسوق، وسكن العمال وسفن الرحلات والمركبات.

وشددت وزارة الصحة بضرورة الاهتمام بتهوية المكان للحد من تفشي فيروس كورونا الجديد.